Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında, nereli? Danilo Zanna hayatı

Danilo Zanna eşi kim? İtalya'da doğan Danilo Zanna, aile mesleği olan aşçılık konusunda kendini geliştirdi ve Türk mutfağını da öğrenmek adına Türkiye'ye yerleşti. Tuğçe Demirbilek ile evlendi ve Türkiye'de yaşamını sürdürmeye karar verdi. İşte, Danilo Zanna biyografisi...

Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında, nereli? Danilo Zanna hayatı
17.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:47

Danilo Zanna, ilk olarak Zahide ile Hayata Yetiş programı ile ekrana gelse de ona popülerliği getiren Planet Mutfak'taki İtalyan İşi programı oldu. Ardından Elin Oğlu programı sayesinde de Türkiye'de çok sevildi. Son olarak MasterCheff ile ekranlara gelmişti.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Zanna, 15 Nisan 1982'de Prato, Toskana, İtalya'da dünyaya geldi. Babasının adı Armando Zanna'dır. Aşçılığı aile mesleği olarak dsürdüren başarılı şef, yeteneğini ünlü İtalyan şeflerle çalışarak geliştirdi.

Türk mutfağına da ilgi duyan Danilo, bu nedenle Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağının senzeti olan bir restorant açtı. Ardından TV programlarında sık sık görünmeye başladı ve ilk olarak "Zahide ile Hayata Yetiş" adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı. Asıl tanındığı yer, Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu "İtalyan İşi" adlı yemek programıyla oldu.

Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında, nereli? Danilo Zanna hayatı

Danilo Zanna, farklı ülkelerin restorant kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yaptı. Planet Mutfak Kanalı kapandıktan sonra 2015'ten itibaren ATV Kanalı'nda yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekrana gelmeye devam etti. 2019'da TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye programda başşef olarak jüri üyeliği yaptı.

Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında, nereli? Danilo Zanna hayatı

Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile dünya evine girdi ve bu evlilikten bir de oğulları oldu.

Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında, nereli? Danilo Zanna hayatı
Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında, nereli? Danilo Zanna hayatı
Etiketler: Danilo Di Luca, Danilo Di Luca, Türkiye, Türkiye, İtalya, İtalya, , Haber

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