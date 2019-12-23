Danilo Zanna, yarışmadaki dakikliğiyle dikkat çeken Mehmet Yalçınkaya'nın her çekime geç kaldığını söyledi

Bir süredir TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan İtalyan şef Danilo Zanna, YouTube kanalından yayınladığı "MasterChef kamera arkasındayım" adlı videosunda şef Mehmet Yalçınkaya'nın sürekli sete geç gelmesine sitem etti.

"MEHMET ŞEF HEP GEÇ KALIYOR"

Eğlenceli karakteriyle her fırsatta dikkatleri üzerine çeken Danilo Zanna, son videosunda her fırsatta yarışmacıları acele etmeleri ve zamanı iyi kullanmaları gerektiği konusunda uyaran Mehmet Yalçınkaya'nın çekimlere hep geç kaldığını belirterek"Mesela bir gün sonra kayıt 13.00'de ama o bize 11.00'de diyor. Çünkü biliyor ki Mehmet Şef hep geç kalıyor. Kimseye söylemeyin." dedi.

ÖZELLİĞİYLE ŞAŞIRTTI

Yarışmanın en sert jürisi olarak tanınan Mehmet Yalçınkaya, her yarışta yarışmacıları zaman konusunda uyarıyor. Sert üslubuyla dikkat çeken Yalçınkaya'nın yarışmacıları bu konuda uyarırken sete sürekli geç gelmesi herkesi şaşırttı.

DANILO ZANNA KİMDİR?

15 Nisan 1982 yılında Prato, Toskana İtalya'da dünyaya gelen Danilo Zanna, aşçılığı aile mesleği olarak devraldı. Belli bir yaşa kadar sadece İtalyan mutfağı ile ilgilenen Danilo Zanna, amcasının hastalanması ile bilikte bir süre Londra'da kaldı. Hafta sonu için İstanbul'a tatile geldiği sırada eşine Cihangir'de aşık olan Danilo Zanna iki yılın ardından eşi Tuğçe Demirbilek ile dünyaevine girdi.

Danilo Zanna eşi ile birlikte Türkiye'de yaşamaya karar verdikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağından oluşan bir restoran açtı. Asıl ününü ise TV ekranlarına çıkmaya başlaması ile yakalayan Danilo Zanna, İtalyan İşi, Elin Oğlu ve Görümce gibi projelerde yer almasının ardından son olarak MasterChef yarışmasında jüri üyesi olması ile popülerliği yakaladı.