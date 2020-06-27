Danimarka'da ırkçı parti liderinin ceza alması Müslümanları memnun etti

Danimarka Türk Diyanet Vakfı ve Danimarka İslam Toplumu, Kur'an-ı Kerim yakarak parlamentoya girmeye çalışan ırkçı Stram Kurs (Sert Çizgi) partisinin lideri Rasmus Paludan'a, Naestved Bölge Mahkemesi tarafından verilen hapis cezasını değerlendirdi.

27.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:38
Danimarka Türk Diyanet Vakfı ve Danimarka İslam Toplumu, Kur'an-ı Kerim yakarak parlamentoya girmeye çalışan ırkçı Stram Kurs (Sert Çizgi) partisinin lideri Rasmus Paludan'a, Naestved Bölge Mahkemesi tarafından verilen hapis cezasını değerlendirdi.
Temsil ettiği 29 cami ile Danimarka'nın en büyük İslami kuruluşları arasında yer alan Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Paludan'ın, ilgili makamlarca yeterince tepki gösterilmemesine rağmen ceza almasının ümit verici olduğu belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Aslında Paludan'ın uzun süredir yürüttüğü İslam karşıtı saldırılara yönelik ilgili makamların yeterince tepki göstermediğini düşünüyoruz. Ancak İslam'a, İslam'ın kutsal değerlerine yönelik saldırıları ile ilgili olmasa bile sonunda bu amaçla düzenlediği eylemlerdeki davranışları nedeni ile bir ceza almasını da ümit verici olarak niteleyebiliriz."
Açıklamada, "Politikasını sadece İslam, Müslüman ve yabancı karşıtlığı üzerine inşa eden, Danimarka için aslında bir şey üretmeyen birisinin yürüttüğü tahrik kampanyalarını uzun süredir izliyoruz. Paludan'ın Kur'an'ı yakarak yapmış olduğu tahrik eylemlerine karşı hep uyanık olduk ve cemaatimizi de bu konuda bilgilendirdik, bilgilendirmeye de devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.
Danimarka İslam Toplumu (DİT) Başkanı Mustafa İncikli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paludan'ın cezalandırılmasının Danimarka'da yaşayan Müslümanları memnun ettiğini söyledi.
İncikli, "Danimarka İslam Toplumu olarak, bu konuda gerçekten Danimarka'da adalet sisteminin işlediğini, adalet sisteminin çalıştığından dolayı, bu mercideki tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk. Tabii ki istediğimiz gibi olmasa da biz Müslümanların bu konudaki endişelerini bir nevi giderdi." dedi.
Paludan'ın bölge mahkemesinin kararını bir üst mahkeme olan temyiz mahkemesine götüreceği açıklamasını da değerlendiren İncikli, "Biz zaten verilen cezayı yeterli bulmuyoruz. 14 farklı suçtan sadece 3 ay hapis cezası ve 3 ayın da sadece 1 ayında hapis yatacak. Birkaç yıl avukatlık yapamayacak ve ehliyetine bir müddet el konulacak. Bu ceza bizce çok hafif. Başkalarını da bu suçu işlemeye teşvik etmemesi lazım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.
Ülkede yaşayan yaklaşık 350 bin Müslüman'ın da Danimarka toplumunun bir parçası olduğuna işaret eden İncikli, Müslümanların her alanda Danimarka toplumu için çalıştığını ve dışlanmaması gerektiğini vurguladı.
Olay
Naestved Bölge Mahkemesinde görülen ve Paludan'ın, aralarında ırkçılık, hakaret ve tehlikeli araç kullanmanın da yer aldığı 14 suçtan yargılandığı davanın karar duruşması perşembe günü yapıldı.
Mahkeme, yargılandığı 14 suçtan suçlu bulduğu Paludan'a 3 ay hapis ve 3 yıl avukatlıktan men cezası verdi.
Paludan'ın ehliyetine 1 yıl el konulmasına hükmeden mahkeme, ırkçı liderin hakaret ettiği kişiye 30 bin kron tazminat ödemesini de kararlaştırdı.
Paludan'a 8 bin 500 kron adli para cezası da verildi. Danimarka’da ırkçı parti liderinin ceza alması Müslümanları memnun etti

Kaynak: AA

Etiketler: Danimarka, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

2. el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu Ekonomi
2. el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Güncel
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter’da gündem oldu Magazin
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Dünya
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği’nce iptal edildi Ekonomi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Haberler››Güncel››Danimarka'da ırkçı parti liderinin ceza alması Müslümanları memnun etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:59: DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Haber 16:58: Son dakika haberi: Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 6 yaralı - Haber 16:57: Korona virüs gölgesinde YKS ilk oturum tamamlandı - Haber 16:57: Van Gölü'nde yelken antrenmanları yeniden başladı - Haber 16:56: Polis memuru 'koş oğlum' dedi son 1 dakika kala sınava yetiştirdi - Haber 16:39: 2. el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu - Ekonomi 14:41: YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi - Haber 13:36: Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı - Haber 12:53: Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı - Haber 01:12: Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti - Haberler