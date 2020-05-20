Danimarka'da Kadir Gecesi idrak edildi

İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile idrak edildi.

Danimarka'da Kadir Gecesi idrak edildi
20.05.2020 05:42 | Son Güncelleme: 20.05.2020 05:42
İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile idrak edildi.
Kopenhag'da, Danimarka İslam Kültür Merkezleri Birliği çatısı altında faaliyet gösteren Fatih Camisi'nde Kadir Gecesi nedeniyle program düzenlendi.
Fatih Camisi görevlisi Abdülkerim Atik, gecenin önemine ilişkin sohbetinde yeni tip koronavirüs salgınına değinerek, "Belki de son 500 yıldır içinde ilk defa böyle bir ramazan yaşadık. Cenabıhak tekrarını nasip etmesin." dedi.
Sohbetin ardından, caminin genç kuşak hafızları Adem Bora Çakıcı ve Melih Küçükköse Kur'an-ı Kerim okudu.
Program şükür duasıyla sona ererken, cemaatle birlikte sosyal mesafe uygulanarak, teravih namazı kılındı.
Kovid-19 önlemleri nedeniyle az sayıda kişinin camiye geldiği görüldü. Camiye girişte gelenler kayıt altına alındı. Cemaat ellerini dezenfekte ederek, camiye girdi. Camide, abdesthane ve lavabolar kapalı tutuldu.
Danimarka'da kiliseler, camiler ve inanç toplumları, 13 Mart'ta toplu ibadete kapatılmıştı. Kilise Bakanlığı, 18 Mayıs'tan itibaren, inanç toplumlarında toplu ibadet yapılmasına izin vermişti. Bakanlık, salgının toplu ibadet esnasında yayılmasını önlemek için inanç toplumlarının uyması gereken bir yönetmenlik yayımlamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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