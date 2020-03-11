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Danimarka'da koronavirüs nedeniyle tüm okullar tatiller edildi

Danimarka'da koronavirüs nedeniyle ülkedeki tüm eğitim öğretim durduruldu. Üniversiteler dahil tüm okullar tatil edildi.

11.03.2020 23:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:18
Danimarka'da koronavirüs nedeniyle tüm okullar tatiller edildi

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Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Etiketler : Dünya

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