Danimarka'da koronavirüs nedeniyle tüm okullar tatiller edildi
Danimarka'da koronavirüs nedeniyle ülkedeki tüm eğitim öğretim durduruldu. Üniversiteler dahil tüm okullar tatil edildi.
11.03.2020 23:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:18
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Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler : Dünya
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