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Danimarka'da Müslümanlardan Noel yemeği ikramı

Danimarka'da Müslümanlar Noel yemeği dağıttı.

24.12.2019 23:59 | Son Güncelleme: 25.12.2019 00:01
'da Müslümanlar yemeği dağıttı.
Başkent 'daki merkez tren istasyonunda stant kuran Danimarka Kültür Merkezi ile sivil toplum kuruluşu "Etnik Tartışmada Yeni Ses", başta evsizler olmak üzere istasyonda bulunanlara Noel yemeği ikram etti.
Danimarka Fas Kültür Merkezinden Mohammed Chrifi, amaçlarının Müslümanların merhametini ve derneklerin birlikte çalışabildiklerini göstermek olduğunu kaydetti.
Etnik Tartışmada Yeni Sesten David Blum da "Noel kutlayamayan ve Noel'de yiyeceği olmayanların yardımına koşuyoruz. Etkinliğimizin, insanlar arasındaki paylaşımın sembolü olmasını istiyoruz." dedi.
Blum, etkinliğe yoğun ilgi gösterildiğini ve bundan mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.
Danimarka'da Müslümanlardan Noel yemeği ikramı

Danimarka, Kopenhag, Noel, Fas, Güncel

Kaynak: AA


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