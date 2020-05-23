Danimarka'da son teravih namazı kılındı

Danimarka'da başkent Kopenhag'daki Kocatepe Camisi'nde son teravih namazı kılındı.

23.05.2020 03:03 | Son Güncelleme: 23.05.2020 03:08
Danimarka'da başkent Kopenhag'daki Kocatepe Camisi'nde son teravih namazı kılındı.
Türkiye kökenli Müslümanlar için faaliyet gösteren Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV), Danimarka İslam Toplumu (DİT) ve Danimarka İslam Kültür Merkezleri Birliği çatısı altında faaliyet gösteren camilerde, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle belirli kurallar çerçevesinde bu yılın son teravih namazı eda edildi.
Başkent Kopenhag'daki Danimarka'da Türk toplumu tarafından kurulan ilk camilerden olan ve DTDV'ye bağlı Kocatepe Camisi'nde kılınan son teravih namazına, Kopenhag Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Gündoğar da vatandaşlarla birlikte saf tuttu.
Kadın ve çocuklar da teravih namazı için camiye gelirken, Kovid-19 salgını nedeniyle, sınırlı sayıda vatandaşın katıldığı teravih namazının sonunda dua edildi.
Namazdan önce camide yere sosyal mesafe kuralını gösteren işaretler yapıştırıldı. Dezenfektan ile ellerini dezenfekte eden cemaat, girişte verilen maskeleri takarak namazlarını kıldı. Cami girişinde cemaatin irtibat bilgileri de kayıt altına alındı.
Danimarka'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle, kiliseler, camiler ve ibadethaneler hükümetin aldığı kararla 13 Mart'ta ibadete kapatılmış, normal hayata dönüşün 2. kademe planı ile 18 Mayıs'ta yeniden ibadete açılmıştı. Danimarka’da son teravih namazı kılındı

Kaynak: AA

Etiketler: Danimarka, Kopenhag, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
’Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim’ diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
İmamoğlu’ndan ’Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?’ sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu ’Allah’tan korkun’ diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Vaka sayısı artan Erzurum’un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Haber
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola’nın çıplak pozu gündem oldu Haber
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Çin Devlet Başkanı’na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Haberler››Güncel››Danimarka'da son teravih namazı kılındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:01: Kırıkkale sessizliğe büründü - Haber 02:51: Atama kararları Resmi Gazete'de - Haber 02:47: Otomobil şarampole devrildi, alkollü sürücü ile yanındaki kişinin burnu bile kanamadı - Haber 02:47: Kütahya'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 02:44: Türkiye genelinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Haber 01:16: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz - Haber 00:55: Düzce'de sokağa çıkma yasağını delen 7 kişiye ceza uygulandı - Haber 23:55: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı - Haberler 23:14: "Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu - Haberler