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Danimarka'daki cami yangınında "kundaklama" şüphesi

Danimarka'da, perşembe gecesi Danimarka İslam Merkezine ait caminin de bulunduğu 4 katlı binada çıkan yangında "kasıt" olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

09.05.2020 23:32 | Son Güncelleme: 09.05.2020 23:34
Danimarka'da, perşembe gecesi Danimarka İslam Merkezine ait caminin de bulunduğu 4 katlı binada çıkan yangında "kasıt" olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
Yangında kullanılamaz hale gelen caminin bağlı bulunduğu Danimarka İslam Merkezi Başkanı Fatih Alev, yangınla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.
Derneğin ve caminin, kullanılamaz hale gelen binada 8 yıldır kiracı olduğunu kaydeden Alev, polisin, yangının kasten ancak Danimarka İslam Merkezine yönelik bir "amaç" taşımadan çıkarılmış olabileceğini söylediğini aktardı.
Polisin olayda caminin hedef alınmadığı tahminine nereden vardığını anlamadıklarına vurgu yapan Alev, "Ellerinde kanıt olmadan, polis neye dayanarak bizimle ilgili olmadığını düşünüyor, bilmiyoruz. Bizim tahminimiz de merkezin özellikle hedef alındığı yönünde." diye konuştu.
Yetkililerden "geçmiş olsun" mesajı gelmedi
Alev, ülkede faaliyet gösteren İslami sivil toplum kuruluşlarından kendilerine "geçmiş olsun" mesajları gelmesine rağmen Danimarkalı yetkililerin sessiz kaldığını dile getirdi.
Alev, "Danimarka'da devlet yetkililerinin Müslümanlarla ilgilenmemesine alışığız. Bizden rahatsız olduklarını bildiğimiz için böyle bir olayın akabinde de en ufak bir 'üzgünüz' mesajı gelmedi. Gelse zaten şaşırırdık. Hoşumuza giderdi ama gelmedi." ifadelerini kullandı.
Caminin sigortalı olmadığı bilgisini veren Alev, tüm eşyaların yangında hasar gördüğünü kaydetti.
Alev, binanın yıkılacağını belirterek, cami için yeni bir yer arayışında olduklarını ve hayırseverlerin desteğini beklediklerini ifade etti. Danimarka’daki cami yangınında ’kundaklama’ şüphesi

Kaynak: AA

Etiketler: Danimarka, Fatih, Güncel, Haber

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