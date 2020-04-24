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Danimarka'dan getirilen 116 Türk vatandaşı Niğde'ye gönderildi

Danimarka'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tahliye edilerek uçakla Nevşehir'e getirilen 116 Türk vatandaşı, otobüslerle Niğde'ye gönderildi.

24.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 24.04.2020 19:27
Danimarka'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tahliye edilerek uçakla Nevşehir'e getirilen 116 Türk vatandaşı, otobüslerle Niğde'ye gönderildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 116 kişi, Danimarka'dan kalkan uçakla Kapadokya Havalimanı'na getirildi.
Özel kıyafetli sağlık görevlilerince ateşleri ölçülen ve sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, pasaport ve evrak işlerinin tamamlanmasının ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak bekletilen otobüslere bindirildi.
Polis ve sağlık ekiplerinin de bulunduğu konvoyla Niğde'ye götürülen kafile, buradaki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirilecek. Danimarka’dan getirilen 116 Türk vatandaşı Niğde’ye gönderildi

Kaynak: AA

Etiketler: Danimarka, Niğde, Güncel , Haber
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