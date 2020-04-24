Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Danimarka'dan getirilen 116 Türk vatandaşı, Niğde'de yurda yerleştirildi

Danimarka'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tahliye edilerek uçakla Nevşehir'e, ardından da otobüslerle Niğde'ye getirilen 116 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi.

24.04.2020 20:40 | Son Güncelleme: 24.04.2020 21:12
Danimarka'dan getirilen 116 Türk vatandaşı, Niğde'de yurda yerleştirildi
Danimarka'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tahliye edilerek uçakla Nevşehir'e, ardından da otobüslerle Niğde'ye getirilen 116 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 116 kişi, Danimarka'dan kalkan uçakla Kapadokya Havalimanı'na getirildi.
Özel kıyafetli sağlık görevlilerince ateşleri ölçülen ve sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, pasaport ve evrak işlerinin tamamlanmasının ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak bekletilen otobüslere bindirildi.

Polis ve sağlık ekiplerinin de bulunduğu konvoyla Niğde'ye getirilen kafile, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Sultan 1. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Vatandaşlar, burada 14 gün gözlem altında tutulacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Danimarka, Niğde, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona şüphelisi hasta, kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti Haberler
Korona şüphelisi hasta, kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti
Trabzon’da polislerin bu görüntüsü sonrasında Valilik harekete geçti Haberler
Trabzon'da polislerin bu görüntüsü sonrasında Valilik harekete geçti
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haberler
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
’Öldü’ denilen Kim Jong-un’dan haber var Haberler
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Tekirdağ’da dün gece görülen sıralı ışıklar, bu gece yine görüldü Haberler
Tekirdağ'da dün gece görülen sıralı ışıklar, bu gece yine görüldü
New York’ta yaşayan Tolga Karel: Tır ile 12 ceset taşıdım Haberler
New York'ta yaşayan Tolga Karel: Tır ile 12 ceset taşıdım
Koronadan ölen hastanın yakınları, kadın doktora oksijen tüpüyle saldırdı! Doktor, Twitter’dan yardım istedi Haberler
Koronadan ölen hastanın yakınları, kadın doktora oksijen tüpüyle saldırdı! Doktor, Twitter'dan yardım istedi
’Düşman kardeş’in Kim’den hala umudu var Haberler
"Düşman kardeş"in Kim'den hala umudu var
Haberler››Güncel››Danimarka'dan getirilen 116 Türk vatandaşı, Niğde'de yurda yerleştirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:58: İzmir'e Katar'dan 292 Türk vatandaşı getirildi (2) - Haber 01:52: Malatya'da 4 günlük kısıtlama sonrası sokaklar hareketlendi - Haber 01:48: 36 yaşındaki kişi evde ölü bulundu - Haber 01:46: Katar'dan getirilen 291 Türk vatandaşı Manisa'da karantinaya alındı - Haber 01:45: Şehzadeler'de et restoranında yangın - Haber 23:59: Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi - Haber 22:56: Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü - Haberler 22:38: Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı - Haberler 22:06: Son Dakika: İtalya'da koronavirüse tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek - Haber 21:09: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi - Haber