Danimarka'dan İran'a seyahat uyarısı

Danimarka
Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını, İran
'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Danimarka vatandaşlarının, İran'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.
Bölgedeki son gelişmelerin hatırlatıldığı açıklamada, İran'daki güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği vurgulandı.
Irak'ta ABD-İran gerginliği
ABD'nin, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınına düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürmesinin ardından Washington ile Tahran arasında gerilim tırmanmıştı.
İran yönetimi ise öldürülen komutanların intikamının alınacağını açıklamıştı.