Haberler » Güncel » Danimarka, Faroe Adaları ve Grönland ile güvenli telefon hattı kuracak - Haber

Danimarka, Faroe Adaları ve Grönland ile güvenli telefon hattı kuracak

Danimarka, Faroe Adaları ve Grönland özerk yönetimleriyle kriptolu iletişim için çalışma başlattı.

10.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:30Danimarka, Faroe Adaları ve Grönland ile güvenli telefon hattı kuracak
, Faroe Adaları ve özerk yönetimleriyle kriptolu iletişim için çalışma başlattı.
Danimarka Krallığına bağlı Faroe Adaları ve Grönland'a Çin, Rusya ve ABD'nin artan ilgisi üzerine harekete geçen Danimarka hükümeti, iki özerk bölge yönetimleriyle güvenli iletişim hattı kurulması için talimat verdi.
Kopenhag yönetiminin, ülkenin büyükelçilikleriyle güvenli iletişim hattı olmasına rağmen, Krallığın parçası Faroe Adaları ve Grönland özerk yönetimleriyle bu tür bir iletişim kanalının bulunmamasının eksiklik olarak gördüğü kaydedildi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Jyllands-Posten'a yaptığı açıklamada, Danimarka ve Krallığın özerk bölgeleri arasında güvenli iletişim ağının bulunmamasını bir eksiklik olarak gördüğünü ifade etti.
Bu arada, Danimarka Krallığına bağlı Faroe Adaları ile buzullarla kaplı dünyanın en büyük adası Grönland, doğal zenginlikleri ve stratejik konumları dolayısıyla ABD, Çin ve Rusya'nın da ilgisini çekiyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Faroe Adaları, Danimarka, Grönland, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:14 DOLMUŞTA İKİ KADINA CİNSEL TACİZE 10 AY HAPİS CEZASI - Haber
13:14 "Marka Zirvesi 2019" sektörün önde gelenlerini Yeditepe Üniversitesi'nde buluşturdu - Haber
13:13 ULUDAĞ'DA KAYIP DAĞCILARI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Haber
13:13 ÇEKMEKÖY'DE ARA SOKAKLARDA ŞÜPHELİ ARAÇ KOVALAMACASI KAMERADA - Haber
13:12 Girişimcilere ucuza iş yeri açma imkanı - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
12:03 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi: Irkçı isme ödül vermek, insan hakları ihlallerini ödüllendirmektir - Haber
10:30 Rasulayn'da teröristlerin tuzağı önlendi! Köy evinde 565 havan ele geçirildi - Haber
10:22 Son dakika: Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti - Haber
10.12.2019 13:16:10