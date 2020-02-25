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Danimarka heyetinden Türk Kızılay'ına ziyaret

Danimarka Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Anders Siegumfeldt, Suriye'de yaşanan son durumla ilgili Türk Kızılay Kilis Şubesi'ni ziyaret etti.

25.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:46Danimarka heyetinden Türk Kızılay'ına ziyaret
Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Anders Siegumfeldt, 'de yaşanan son durumla ilgili Türk Kilis Şubesi'ni ziyaret etti.
Türk Kızılayı Alan Bölge Koordinatörü Fatih Kökcan ve Şube Başkanı Adnan Erdoğan tarafından karşılanan Siegumfeldt ve beraberindeki heyet, burada basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından yardım dağıtım merkezine geçerek yetkililerden bilgi aldı.
Heyetin Suriye'nin kuzeybatısında ortaya çıkan kriz sebebiyle Danimarka'nın insani yardım konusunda nasıl katkıda bulunabileceğini anlamak adına kente geldiği ve görüşmelerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.

Danimarka, Kızılay, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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