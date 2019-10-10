Haberler » Güncel » Danimarka, İsveç'e sınır kontrolü başlatıyor

Danimarka, İsveç'e sınır kontrolü başlatıyor

Danimarka, İsveç sınırında da kontrollere başlayacak.

10.10.2019 16:25Danimarka, İsveç'e sınır kontrolü başlatıyor
Danimarka, İsveç sınırında da kontrollere başlayacak.

Danimarka hükümeti aldığı bir kararla "Güvenlik paketi" altında İsveç sınırında sıkı denetimlere 12 Kasım'dan itibaren başlayacağını açıkladı. Danimarka hükümeti amaçlarının suç örgütleri ve çalışmalarına yönelik olduğunu, sıradan insanları fazla etkilemeyeceğini bildirdi. Adalet Bakanı Nick Haekerup, denetimlerin kara ve deniz yoluyla İsveç'ten Danimarka'ya seyahat edecek olan insanları kapsayacağını ifade etti. Bakan, İsveç'te vergi dairelerine ya da başka kurumlara yönelik patlayıcı kullanımının yayılmasını arzu etmediklerini belirtti.

İsveç İçişleri Bakanı Mikael Damberg ise yaptığı yazılı açıklamasında "Danimarka'nın Öresund bölgesindeki suçla mücadele etmesini normal karşılıyoruz. Danimarka hükümetinin suçları azaltmak için sınır kontrolü yapmasına saygı duyuyorum" dedi. - STOCKHOLM

Danimarka, İsveç, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:40 Pamukkale'de sinema yangını
17:35 Hocalı katliamı şehitleri Denizli'de anıldı
17:35 KKTC Başbakanı Tatar, Kocaelili iş adamları heyetini kabul etti
17:40 Eski başbakanlardan cumhurbaşkanı erdoğan'a telefon
17:39 Eski başbakanlardan cumhurbaşkanı erdoğan'a telefon
17:38 Edirne'den kısa kısa
17:38 Almanya'daki silahlı saldırı
10.10.2019 17:41:05