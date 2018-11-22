Danimarka Suudi Arabistan'a Silah Satışını Durdurdu

22 Kasım 2018 Perşembe 11:38



22 Kasım 2018 Perşembe 11:38

Danimarka, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile Suudi Arabistan'ın Yemen'de yaşanan insani krizdeki rolünü gerekçe göstererek Suudi Arabistan'a silah satışını durdurdu.Suudi Arabistan'a silah satışını askıya alan Almanya'ya Danimarka da katıldı. Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, Suudi Arabistan'a silah ve askeri ekipman ihracatını durdurma kararı aldıklarını açıkladı. Kararın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Suudi Arabistan'ın Yemen'de yol açtığı insani kriz sebebiyle alındığını belirtti.Halihazırdaki anlaşmalar iptal edilmeyecekBakan Samuelsen yaptığı açıklamada, "Yemen'de korkunç durumun devam etmesi ve gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle birlikte, ilişkilerimizi değiştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Ancak geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'la imzalanan 10 anlaşmanın iptal edilemeyeceği kaydedildi. - KOPENHAG