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Danimarkalı İŞİD üyesi ülkesine gönderildi

Danimarkalı İŞİD üyesi ülkesine gönderildiİSTANBUL - Türkiye'de yakalanan yabancı teröristler ülkelerine gönderilmeye başlandı.

11.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:23
Danimarkalı İŞİD üyesi ülkesine gönderildi
İSTANBUL - 'de yakalanan yabancı teröristler ülkelerine gönderilmeye başlandı. saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan İŞİD üyesi Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi.
Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Danimarkalı adı açıklanmayan terörist, polis eşliğinde Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemleri tamamlanan terörist Kopenhag'a gönderilmek üzere Türk Hava Yolları uçağına bindirildi. Danimarkalı teröristin sınır dışı edilmesi işlemi yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.
Danimarkalı İŞİD üyesi ülkesine gönderildi

İstanbul, Türkiye, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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