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Danimarkalı terörist savaşçı ülkesine gönderildi

SABAH saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edilmesinin ardından Danimarkalı terörist de ülkesine gönderildi.

11.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:40Danimarkalı terörist savaşçı ülkesine gönderildi
SABAH saatlerinde 'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edilmesinin ardından Danimarkalı terörist de ülkesine gönderildi. Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Danimarkalı YTS polis eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemleri tamamlanan terörist, Kopenhag'a gönderilmek üzere polis eşliğinde Türk Hava Yolları uçağına bindirildi. Suriye'de yakalanan diğer yabancı terörist savaşçılarının da işlemleri tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Polis, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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