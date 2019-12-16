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Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isterken hudut karakolu ekiplerince yakalanan ve PKK şüphelisi olduğu belirlenen Danimarka vatandaşı gözaltına alındı.

16.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:18

Edirne'de, vatandaşı PKK şüphelisi, yasa dışı yollarla 'a kaçmak isterken hudut karakolu ekiplerince yakalandı. Yakalanan N.K.G isimli şahıs, gözaltına alındı.

KUVEYT UYRUKLU DANİMARKA VATANDAŞI

Edirne'de Başyurt Hudut Karakolu ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isterken yakalanan bir kişi, işlemleri için Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan sorgulamada yakalanan kişinin 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan aranan, ayrıca 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak, propagandasını yapmak, yardım ve yataklık yapmak' suçlarından da açık dosyası bulunan Kuveyt uyruklu Danimarka vatandaşı N.K.G. olduğu belirlendi.

N.K.G., savcılık talimatıyla Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı

Yunanistan, Danimarka, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


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