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Danıştay: Atatürk 19 Mayıs'ta stadyumlarda anılabilecek

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 7 yıl sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını sınırlayan genelgeyi iptal etti.

17.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:52

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Bayramı'na stadyum yasağı getiren düzenleme 'a takıldı.

Sözcü'nün haberine göre, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 7 yıl sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını sınırlayan genelgeyi iptal etti.

7 YIL SONRA KUTLANABİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2012 yılında yayınlanan genelgeyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın başkent dışında sadece okullar ve öğrenciler ile kutlanmasına ilişkin genelge yayınlamıştı. 2016 yılında Danıştay 10. Dairesi 19 Mayıs törenlerinin Ankara dışında il ve ilçelerde öğrencilerin de katıldığı stadyumlardaki gösterilerin fiilen sonlandırılmasını öngören yönetmeliği iptal etmişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bu kararı onadı. Danıştay'ın son kararıyla 2012 yılı öncesinde olduğu gibi 19 Mayıs törenleri stadyumlarda öğrencilerin hazırladığı tören gösterileri ile kutlanabilecek.

Danıştay: Atatürk 19 Mayıs'ta stadyumlarda anılabilecek

Mustafa Kemal Atatürk, Danıştay, 19 Mayıs, Politika, Güncel


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