Danıştay Başkanı Güngör'den, Bakan Çavuşoğlu'na veda ziyareti
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na veda ziyaretinde bulundu.
17.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:30
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na veda ziyaretinde bulundu.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, yaş haddinden emekliye ayrılacak Güngör ile Bakanlıkta bir araya geldi.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, yaş haddinden emekliye ayrılacak Güngör ile Bakanlıkta bir araya geldi.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
Etiketler : Danıştay Başkanı, Mevlüt Çavuşoğlu, Zerrin Güngör, Güncel
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