Danıştay Başkanı Güngör, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü karşılması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün görüşmesi ANKARA - Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.
17.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:44
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü karşılmasıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün görüşmesi ANKARA - Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Danıştay Başkanı Güngör, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu ziyaret etti
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Danıştay Başkanı, Zerrin Güngör, Güncel
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