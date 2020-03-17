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Danıştay Başkanı Güngör, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü karşılması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün görüşmesi ANKARA - Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

17.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:44
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü karşılması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün görüşmesi ANKARA - Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Danıştay Başkanı Güngör, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu ziyaret etti

Kaynak: AA

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Danıştay Başkanı, Zerrin Güngör, Güncel

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