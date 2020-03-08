DANIŞTAY KARARI İLE KAPATILAN AVCILAR'DAKİ SEMT PAZARI UZLAŞMA İLE AÇILDI
(Tür: İstanbul)
08.03.2020 12:14
(Tür: İstanbul )
Kaynak: DHA
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