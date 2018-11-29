Danıştay Üyeliğine Seçme ve Atama Kararları Resmi Gazete'de

Danıştay
üyeliğine seçme ve Milli Saraylar
İdaresi Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Danıştay üyeliğine İstanbul Büyükşehir Belediyesi
1. Hukuk Müşaviri Lütfiye Akbulut seçildi.
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına Adnan Gayhan, Hüseyin Yazıcı
ve Ahmet Çapoğlu atandı.
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları Hilmi Gül, Gökhan Kırdı, Ayhan Gacar, Kübra Dolaş, Sezgi Alpaslan, Zeynep Güner, Yusuf Oğuz
Dündar, Hasan Çağlayankaya, Samet Doğan, Asuman Salman, Fatih
Diler, Reha Bertan Günay, Bünyamin Kırbıyık, Onur Eminoğlu, Gencay Genç
ve Tevfik Tulum'un atamaları gerçekleştirildi. Söz
konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
Saraylar,Danıştay
29 Kasım 2018 Perşembe 00:57