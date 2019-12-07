Haberler » Güncel » Danıştayın eski başkanlarından Türkoğlu vefat etti - Haber

Danıştayın eski başkanlarından Türkoğlu vefat etti

Eski Danıştay Başkanı Süleyman Türkoğlu'nun dün hayatını kaybettiği bildirildi.

07.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:20Danıştayın eski başkanlarından Türkoğlu vefat etti
Eski Başkanı Süleyman 'nun dün hayatını kaybettiği bildirildi.
Danıştay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hayatını kaybeden Türkoğlu için 9 Pazartesi günü saat 11.00'de Danıştay Genel Kurul Salonu önünde resmi tören düzenlenecek.
Türkoğlu'nun cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.
Merhum Türkoğlu'nun öz geçmişi
18 Aralık 1925'te Kırşehir'in Mucur ilçesinde dünyaya gelen Türkoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1947'de mezun oldu.
Ankara ve Kırşehir hakim adayı olarak 1947'de yılında göreve başlayan Türkoğlu, Kahta Sorgu Hakimi, Göksu Hakim Yardımcısı, Kızılcahamam Arazi ve Kadastro Hakimi, Adliye Müfettişi, Burdur Hakimi, Altındağ Hakimi, Yüksek Hakimler Kurulu Birinci Bölüm Üyesi, Altındağ Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptı.
24 Aralık 1973'te Danıştay üyesi seçilen Türkoğlu, Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Başkanlığı, Danıştay Genel Sekreterliği, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği, Yüksek Seçim Kurulu Üyeliği ve Başkanvekilliği, Danıştay Altıncı Daire Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 7 Şubat 1990'da Danıştay Başkanlığına seçildi.
Türkoğlu, 18 Aralık 1990'da yaş haddinden dolayı emekliye ayrıldı.

Danıştay Başkanı, Türkoğlu, Danıştay, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:32 Mardin'de FETÖ operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı - Haber
16:31 Ev yangını hasara yol açtı - Haber
16:31 Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı - Haber
16:30 Sivas'ta soğuk havada pancar mesaisi - Haber
16:30 Mersin kamyonla getirilen köpekler, alanya'ya geri gönderildi-ek - Haber
15:36 Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı - Haber
15:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı "Artık gidebilirsiniz" demedikçe çıkmayacağız - Haber
14:26 Döndü ninenin gelinlik hayali 85 yaşında gerçeğe dönüştü - Haber
14:15 Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zafer bayramı kutlamaları için Rusya'ya davet etti - Haber
12:32 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: 10 kişi yakalandı - Haber
7.12.2019 16:34:15