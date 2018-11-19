Danla Bilic 50 Bin TL İsteyince, Yerine Ivana Sert Çağrıldı

Posta'nın haberine göre Majyaj blogger'ı Danla Bilic'e bir diş hekiminin açılış davetine katılması için teklif götürüldü. Ancak Danla Bilic davete katılmak için 50 bin TL istedi. Bunun üzerine modacı Ivana Sert'e teklif götürüldü ve Sert bu davet için 20 bin TL aldı.

Ivana Sert

DANLA BİLİC KİMDİR?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir'dir.

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin sevgisini topladı. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu.

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlara da başladı.