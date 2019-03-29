Danla Bilic Fenomen Olma Sırlarını Paylaşacak

10 Nisan Çarşamba günü, "Yeni Medya ve Fenomenlik" temasıyla düzenlenecek etkinlikte, Danla Bilic, Kadir Doğrubakar (Odun Herif) ve Burak Şahin (Burak Oyunda), Buse Plan ve Kabuhan & Elif Canpolat (5in1 Canpolat) gibi sosyal medya fenomenleri bir araya gelecek.

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü, internet ve mobil ortamların çeşitli alanlardaki etkilerinin ortaya çıkarılması amacıyla her yıl Nisan ayında "Yeni Medya Konferansı" düzenliyor. 10 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek "Yeni Medya Konferansı"'na birçok sosyal medya fenomeni katılarak bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

NASIL FENOMEN OLUNUR?

Sosyal medya fenomenleri ve uzmanları, nasıl fenomen olunur? fenomenlerin takipçi ve kitleleri ile ilişkileri nasıl? fenomenler nasıl bir gelir modeli ile çalışıyorlar? YouTube, Instagram, Twitter, vd. Yeni Medya platformlarının fenomenler açısından farkları ne, nasıl kullanıyorlar? fenomenler marka ve ajanslarla çalışmalarında ne tür taleplerle karşılaşıyorlar ve hangilerini yerine getirebiliyorlar? marka ve ajanslar bu konuda ne düşünüyorlar? fenomenlerin ajanslarla çalışmalarının avantaj ve dezavantajları neler? fenomenler paylaşımlarında nasıl bir etik çerçeve içinde davranıyorlar? gibi konu başlıkları üzerinden yeni medya ve fenomenlik ilişkisini katılımcılarla paylaşacak.

Konferansın "Yeni Medya Fenomenleri: Hayaller vs. Hayatlar" başlıklı panel kısmında ise Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Tunç, Socialand Ajans Başkanı Arda Kofoğlu, Turna.com Tepe Yöneticisi Dr. Kadir Kırmızı ve Avukat Nihan Güneli, insanların fenomen olma hayalleri ile fenomenlik olgusunun gerçek hayattaki olumlu-olumsuz yansımalarını, bu konudaki ticari, hukuki ve etik çerçeveye ilişkin bakış açısını ele alacak.

Kaynak: Bültenler