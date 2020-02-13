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"Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Çektiği makyaj videoları ine tanınan fenomen Danla Bilic, kendisine "Kalçalarını görelim" dediğini iddia ettiği yazar Aşkım Kapışmak'la Merve Özbey'in düğününde barıştı. İkili hatta birlikte bir proje yapmayı bile düşünmeye başladılar.

13.02.2020 21:52 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:09

Youtube kanalında yayınladığı makyaj videoları ile ünlenen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisine "Kalçalarını görelim" dediğini iddia ettiği yazar Aşkım Kapışmak'la ilgili çektiği videoda "şeref yoksunu, karaktersiz" gibi ifadeler kullanınca ortalık karışmış, ikili mahkemelik olmuştu.

MERVE ÖZBEY'İN DÜĞÜNÜNDE BARIŞTILAR

Uzun zamandır süren bu kavga Merve Özbey'in düğününde sonunda bitti. Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak, Merve Özbey-Kenan Koçak çiftinin düğününde barıştı, ikilinin karşılıklı göbek attığı anlar geceye damga vurmuştu.

"DANLA İLE HALAY ÇEKTİK"

"Nasipse Olur" filminin galasında objektiflere yansıyan Kapışmak, bu barışma hakkında, "Merve'nin düğününde Danla ile halay çektik… Hassas bir dönemiydi ve beni yanlış anladı davalık olduk. Ama sonra ona 3 günlük dünya dedim ve o da sağ olsun kınadan sonra düğünde geldi sarıldı barıştık. Güzel bir barışma oldu. Bir proje de yapabiliriz… Her şey olabilir. En büyük nefretler aşka, en büyük düşmanlıklar dostluğa dönüşüyor görüyoruz" ifadelerini kullandı.


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