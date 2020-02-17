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Danla Bilic, Survivor'da yarışan arkadaşına sesini yükselten Yasin Obuz'a tepki gösterdi

Fenomen Danla Bilic, Survivor'da yarışan en yakın arkadaşı Cemal Can'a sesini yükselten MasterChef Yasin'e "İnşallah elendiğinde seni havalimanında ben karşılarım" diyerek tepki gösterdi.

17.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:11

Çektiği makyaj videolarıyla adından söz ettiren fenomen Danla Bilic'in birlikte ülkeleri gezerek videolar çektiği arkadaşı Cemal Can Canseven, Survivor'a katıldı. Yakın arkadaşına her türlü desteği veren Bilic, Canseven'e sesini yükselten Yasin Obuz'a sert çıktı.

"BAĞIRMAYA DEVAM EDERSEN SENİ HAVALİMANINDA KARŞILARIM"

Yarışmayı yakından takip eden Danla Bilic, dün akşam yayınlanan ilk bölümü soluksuz izledi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda arkadaşına verdiği desteği sık sık gösteren Danla, oyun esnasında MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Yasin Obuz'un arkadaşına bağırdığını görünce sessiz kalamadı. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Bilic, "İnşallah Can'a bu şekilde bağırmaya devam edersin de elendiğin gün havalimanında seni ben karşılarım" dedi.

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

24 yaşındaki Cemal Can Canseven, İzmir'de dünyaya geldi. Annesi Rize, babası Selanik göçmenidir. Canseven'in kendisinden 9 yaş büyük 'küçük annem' dediği bir ablası var. Canseven liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı. Canseven, YouTuber Danla Bilic ile çektiği videolarla adını kısa sürede duyurduktan sonra Survivor'a katıldı.

Danla Bilic, Survivor'da yarışan arkadaşına sesini yükselten Yasin Obuz'a tepki gösterdi

Danla Bilic, Cemal Can, Makyaj, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
ARZU:Pembe donunu gostere gostere bi hal oldun cemal!!! Hepsi kurgu oyun hicbir sekilde gerceklik payi yk bu programin bizde mal mal izliyoruz iste
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ACUN OUT:acunun yarışmaları bitsin lütfen. insanların birbirini yemediği kavga gürültüsü olmayan nitelikli ve kaliteli yayınlar izlemek istiyoruz
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BEKULAH:Acun''un TV8 kanalını izlemek zaman kaybı
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10 1
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ALİ BİLDİREN:Zamanımızı çalan Acun
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14 3
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ALİ BİLDİREN:daha dün survivordan haberin yoktu şimdi hayatın en önemli mevzusu mu oldu da burada survivor survivor başladın
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CASABU12:ne boş insanları ünlü yapıyor bu millet
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33 2
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