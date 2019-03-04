Danni Harwood, Bikinili Fotoğraflarını Satarak Ayda 283 Bin TL Kazandı

Koroda şarkı söylerken keşfedilen film yıldızı Danni Harwood, bikinili fotoğraflarını satarak ayda 283 bin TL kazandığını açıkladı.

INSTAGRAM'IN GELİŞMİŞ HALİ

Bir internet sitesine fotoğraflarını yükleyen ünlü şarkıcı, profilini görmek isteyenlerden abone parası alarak ayda 283 bin TL kazandığını açıkladı. Harwood, üye olduğu siteyi Instagram'ın gelişmiş hali olarak tanımladı.

"BAŞKA BİR İŞ YAPMAYA GEREK KALMAYACAK"

Harwood, kazancının çok iyi olduğunu ifade ederek setleri bırakabileceğinin de sinyalini verdi. Harwoord, "Bu işten böyle kazanmaya devam edersem, başka bir iş yapamaya gerek kalmayacak." dedi.