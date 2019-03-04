04 Mart 2019, 20:36
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Danni Harwood, Bikinili Fotoğraflarını Satarak Ayda 283 Bin TL Kazandı

Film yıldızı Danni Harwood, bikinili fotoğraflarını satarak ayda 283 bin TL kazandığını açıkladı. Harwood, ayrıca kendisine ünlü isimlerden çokça mesaj geldiğini söyleyerek acayip isteklerde bulunduklarını iddia etti.

Koroda şarkı söylerken keşfedilen film yıldızı Danni Harwood, bikinili fotoğraflarını satarak ayda 283 bin TL kazandığını açıkladı.

INSTAGRAM'IN GELİŞMİŞ HALİ

Bir internet sitesine fotoğraflarını yükleyen ünlü şarkıcı, profilini görmek isteyenlerden abone parası alarak ayda 283 bin TL kazandığını açıkladı. Harwood, üye olduğu siteyi Instagram'ın gelişmiş hali olarak tanımladı.

"BAŞKA BİR İŞ YAPMAYA GEREK KALMAYACAK"

Harwood, kazancının çok iyi olduğunu ifade ederek setleri bırakabileceğinin de sinyalini verdi. Harwoord, "Bu işten böyle kazanmaya devam edersem, başka bir iş yapamaya gerek kalmayacak." dedi.

Instagram, Magazin


YORUMLAR (15)
DÜRBÜNLÜ: Bu hanımefendi ülkemizdeki kemalist çağdaş bireylere çok benziyor ortak yanları herzaman yarı çıplak dolaşmaları,ama sonuç olarak sanat için soyunuyorlar lütfen saygı gösterelim kendilerine..
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  • İZMİRLİ : Ben izmirli bir kemalistim ben yarı çıplak dolaşmayı çok seviyorum karşı cinslerim beni hep süzsünler istiyorum,ben çağdaş laik ve kemalistim.
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GARİBAN: Başka iş yapmama gerek kalmayacak derken ?!
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İNSAN: Edep ya Hu
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DÜRBÜNLÜNÜN GENEL SEKRETERİ: gavurların freni (imanı)olmadıgı için dur durak bilmezler cehenneme girinceye kadar kötülüge devam ederler.
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