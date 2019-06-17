17.06.2019 23:32
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Danny Welbeck, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro istedi!

Galatasaray'ın gündemine aldığı golcü oyuncu Danny Welbeck, sarı-kırmızılı takımdan yıllık 5 milyon euro istedi.

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda önümüzdeki sezon hücum hattını güçlendirmeyi planlayan sarı kırmızılılar Welbeck için zemin yokladı. 2014 yılından bu yana Arsenal forması giyen Welbeck, bu sezon sonunda sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpten ayrıldı ve geçtiğimiz günlerde Arsenal kulübü resmi internet sitesinden Welbeck ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

5 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Galatasaray kulübü ise Welbeck'in mali koşulları için zemin yoklarken, yıldız futbolcunun sarı kırmızılılardan talep ettiği ücret belli oldu. 28 yaşındaki yıldız futbolcu Welbeck, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro maaş istedi.

PREMİER LİGDE 8 MAÇTA 1 GOL ATTI

Welbeck geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla Premier Lig'de 8 maça çıkarken, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

(Futbol Arena)

Danny Welbeck, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro istedi!
Fatih Terim, Arsenal, Galatasaray, Spor

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