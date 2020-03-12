Danone Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi iş destek biriminde yeni atama
Dr. Ediz Aksoy, Danone Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi iş destek birimi genel sekreteri görevine atandı.
12.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:10
Dr. Ediz Aksoy, Danone Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi iş destek birimi genel sekreteri görevine atandı.
Danone Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi iş destek birimi genel sekreteri görevine Dr. Ediz Aksoy atandı. Yeni görevinde Aksoy, Danone Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi'nde faaliyet gösteren sütlü ürünler, su ve uzman beslenme ürünleri iş birimlerinin iletişim, kurumsal ilişkiler, ruhsatlandırma, uyumluluk ve hukuk departmanlarından sorumlu olacağı açıklandı.
Dr. Ediz Aksoy kimdir?
1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Aksoy, aynı üniversitedeki yüksek lisans eğitimi sonrasında Amerika'da West Virginia Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamladı. Ardından akademik hayatta araştırma, geliştirme ve eğitim konularında öğretim üyesi olarak çalıştı. Özel sektördeki kariyerine Organik Holding'de başlayan Aksoy, 1997 yılından bu yana Cargill Gıda'da Türkiye ve Amsterdam merkezli farklı bölge sorumlulukları ile iş mükemmelliği, süreç geliştirme, iş geliştirme ve inovasyon alanlarının liderliğini üstlendi. Son olarak Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye ve Afrika organizasyonunda yönetim kurulu başkan vekilliği ve kurumsal ilişkiler direktörlüğü görevlerini yürütmekteydi. - İSTANBUL
Danone Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi iş destek birimi genel sekreteri görevine Dr. Ediz Aksoy atandı. Yeni görevinde Aksoy, Danone Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi'nde faaliyet gösteren sütlü ürünler, su ve uzman beslenme ürünleri iş birimlerinin iletişim, kurumsal ilişkiler, ruhsatlandırma, uyumluluk ve hukuk departmanlarından sorumlu olacağı açıklandı.
Dr. Ediz Aksoy kimdir?
1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Aksoy, aynı üniversitedeki yüksek lisans eğitimi sonrasında Amerika'da West Virginia Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamladı. Ardından akademik hayatta araştırma, geliştirme ve eğitim konularında öğretim üyesi olarak çalıştı. Özel sektördeki kariyerine Organik Holding'de başlayan Aksoy, 1997 yılından bu yana Cargill Gıda'da Türkiye ve Amsterdam merkezli farklı bölge sorumlulukları ile iş mükemmelliği, süreç geliştirme, iş geliştirme ve inovasyon alanlarının liderliğini üstlendi. Son olarak Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye ve Afrika organizasyonunda yönetim kurulu başkan vekilliği ve kurumsal ilişkiler direktörlüğü görevlerini yürütmekteydi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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