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Dans ederek sokakları temizleyen işçiye belediye klip çekti

Antalya'da sokakları temizlerken dans ettiği anlar internette yayınlanan temizlik işçisine, belediye klip çekti.

08.05.2020 23:56 | Son Güncelleme: 08.05.2020 23:57
Antalya'da sokakları temizlerken dans ettiği anlar internette yayınlanan temizlik işçisine, belediye klip çekti.
Muratpaşa Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Ali Arı'nın (36), bir süre önce sokak temizliği sırasında elindeki süpürgeyle dans ederken cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.
Görüntülerin vatandaşlardan ilgi görmesi üzerine Muratpaşa Belediyesi işçi için klip çekti.
Güneş gözlüğü, ağzındaki maske ve elindeki eldivenlerle müzik eşliğinde sokakta dans ederek temizlik yapan işçinin yer aldığı klip, belediyenin sosyal medya hesaplarında yayınlanınca büyük ilgi gördü.
Klipte açıklama da yapan Arı, "Süpürgeyle dans ederek çalışmayı çok seviyorum. Herkesin bir özelliği vardır, benim özelliğim de odur. Dans edemediğim temizlik, temizlik değildir." ifadelerini kullandı. Dans ederek sokakları temizleyen işçiye belediye klip çekti

Kaynak: AA

Etiketler: Muratpaşa, Antalya, Güncel, Haber

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