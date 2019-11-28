Dans engel tanımadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Dans Engel Tanımaz" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer ve ilçe belediye başkanlarının eşlerinin katıldığı etkinlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 30 çocuk buz patencisi ile her perşembe beraber antrenman yaptıkları 25 özel gereksinimli çocuk buz patenci buz pistinde gösteri yaptı.

Balçova Belediyesi'nin özel gereksinimli gençlerden oluşan folklor ekibinin gösterisiyle başlayan etkinlik, buz pistinde devam etti. Senkronize gösteriler, solo performanslar ve tamamı özel gereksinimli çocuk sporculardan oluşan Kardelenler Çiçek Açtı Buz Grubu'nun performansları göz doldurdu.

Etkinlik, çocuklara oyuncak hediye eden Neptün Soyer ve ilçe belediye başkanı eşlerinin sporculara hatıra madalyası takmasıyla son buldu. Çocuklar, spor ve sanatın gücüyle engellerin aşılabildiğini herkese gösterdi.