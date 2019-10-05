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Dans görüntüleriyle tepki çeken sünnet düğünü için 3 kişiye gözaltı kararı

Sosyal medyada tartışma konusu olan sünnet düğünündeki dans ile ilgili yapılan suç duyurusunun ardından etkinliği düzenleyen 3 aile ferdi hakkında gözaltı kararı çıktı. Aile fertleri ifade verecek. Ayrıca sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuk hakkında koruma kararı verildi.

05.10.2019 00:56

Geçen haftalarda bir köy meydanında düzenlenen düğünde bir kadının 'twerk' dansı yapması sosyal medyada tepki çekmiş ve bunun üzerine savcılık harekete geçmişti. Yapılan araştırma sonucunda İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen köy düğününde 3 dansöz olduğu belirlendi.

AİLE FERTLERİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K, annesi T.K, ve amcası H.K hakkında gözaltı kararı çıktı. Söz konusu aile fertlerinin yarın savcılığa giderek ifade vereceği öğrenildi.

ÇOCUĞA KORUMA KARARI ÇIKARILDI

Savcılıkça ayrıca sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocukla ilgili koruma kararının verildiği öğrenildi. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün de konuyu müdahil olarak takip etmeye başladığı öğrenildi. Soruşturma 'cinsel taciz', 'aile hukukundan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmeme' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından yürütülüyor.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada paylaşılan bir sünnet düğünü videosu görenleri şok etmişti. Çünkü videoda klasik sünnet düğününden farklı bir görüntüler vardı. İzleyenleri hayretler içinde bırakan paylaşımda bir kadının twerk yaptığı görülmüştü.

Dans görüntüleriyle tepki çeken sünnet düğünü için 3 kişiye gözaltı kararı

İzmir, Güncel

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