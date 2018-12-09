Dans Şampiyonunun İntihar Ettiği Ortaya Çıktı

Dans şampiyonunun intihar ettiği ortaya çıktı- Cem Demir
'in intihar etmeden önce arkadaşlarına ağlayarak, hala babasından harçlık aldığını söylediği ve "Babama iyi bakın" dedikten sonra balkona çıkıp atladığı öğrenildi
ADANA - Adana
'da balkondan düşerek hayatını kaybeden dans şampiyonunun intihar ettiği ortaya çıktı.Alınan bilgiye göre, saat 06.00 sıralarında Çukurova
ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'ünce katından beton zemine düşen Türkiye
Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan, ABD
'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda üçüncü olan Cem Demir'in ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
'nun morguna kaldırılan Demir'in ölüm sebebini araştıran polis, arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Kısa süre önce annesini kaybeden Demir'in arkadaşlarına gözyaşları içinde maddi sıkıntı içinde olduğunu hala babasından harçlık aldığını söyleyerek "Babama iyi bakın" dediği öğrenildi.Bir süre ağladıktan sonra hava almak için balkona çıkan Cem Demir'in 4. kattaki balkondan atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.
Adana,Cem Demir
09 Aralık 2018 Pazar 11:57