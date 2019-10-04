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Dans videosu eleştirilen Hadise, sessizliğini bozdu: Ahlaksızlık sizin kafanızda

Ezhel'in yeni şarkısında dans ettiği videodan dolayı eleştiri yağmuruna tutulan şarkıcı Hadise, kendisini eleştirenlere "Kim ne derse desin, size ne?" diyerek ateş püskürdü.

04.10.2019 07:45

Son zamanlarda ettiği danslarla ve paylaştığı cesur pozlarla adından sık sık söz ettiren başarılı şarkıcı Hadise, kendisini eleştirenlere sert çıktı. Son olarak bir dans videosu yayınladığı için eleştirilen şarkıcı, "Ahlaksızlık sizin kafanızda" dedi.

EZHEL'İN ŞARKISIYLA DANS ETTİ

Güzel şarkıcı Hadise geçtiğimiz gün yayınladığı dekolteli videosuyla takipçilerinin aklını başından aldı. Hadise Rapçi Ezhel'in yeni şarkısı 'Aya' ile dans etti. Güzel şarkıcı o anları sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi. Hadise'nin videosunu beğenenlerden çok beğenmeyenler de oldu.

"BEN İSTEDİĞİM DANSI İSTEDİĞİM ZAMAN YAPARIM"

Yayınladığı videodan dolayı eleştirilerin hedefi alan Hadise, sonunda patladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Hadise, "Kim ne derse desin ben istediğim dansı, istediğim zaman yaparım. Size ne? Kimse sizin sözde olan "ahlak" ölçülerinize uymak zorunda değil! Dans ederek para kazanan insanlar var, siz televizyonlarda yaptığınız yorumlarınızla o insanları aşağılıyor ve üzüyorsunuz. Bunu söylemekten asla vazgeçmeyeceğim Ahlaksızlık sizin kafanızda" dedi.

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Dans videosu eleştirilen Hadise, sessizliğini bozdu: Ahlaksızlık sizin kafanızda

Hadise, Ezhel, Magazin


YORUMLAR(23)
ACI GERÇEKLER:neden şov yapıyorsun o zaman
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SİVAS:AHLAKSIZ KIM BELLI
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HADİSE:NE CİNS İNSANLAR VAR O ZAMAN NİYE İFŞA EDİYORSUN KENDİNİ GİZLİ KAPILAR ARDINDA YAP REKLAMIN AMACI PAZARLAMADIR PAZARLAMADA DA NE OLDUĞUNA GÖRE AHLAK BELİRLENİR BENCE SİZE BU KADAR NORMAL GELMESİ AHLAKSIZLIK.
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2 0
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T MUTAY:hepiniz rezilsiniz
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1 0
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REALİTE:Hadiseciğim Namus çok önemli bir şey biliyor musun Namusun ne demek olduğunu
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MUHASEBECİNİZ:Yüzsüzlüğün bu kadarı. Sen yarı çıplak dans et bunu sosyal medya hesabından tüm ülkeye servis et sonra ahlaksızlık bizim kafamızda olsun. Eğer gerçekten böyle düşünüyorsan bu çok acı !
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HÜSEYİN:O ahlaksızlar olmasa kim izleyecek senin videonu hitap ettiğin kesim zaten onlara hitap ediyo . Sen aç soyun millet izlesin ama kötü yorum yapmasın . Tabi tabi.
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SAPIK ADAM:kimse sana bişey diyemez hadisecim devam et
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AYNEN:AYNEN
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POYRAZ49:Doğru söylüyor size ne
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