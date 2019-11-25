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Danşçı Lorenzo Hanna İstanbul'a geliyor

Lorenzo Hanna 29 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında Havana Social House dans merkezi'nde deneyim ve tecrübelerini İstanbullu dans severler ile paylaşmaya geliyor.

25.11.2019 14:49 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:57Danşçı Lorenzo Hanna İstanbul'a geliyor

Dans etmeyi sevenlerin, meraklılarının yakından tanıdığı dünyaca ünlü bir dansçı Lorenzo Hanna, 'a geliyor. Dünyaca tanımış birçok şakıcı'nın kliplerinin koreograflığını yapan Hanna , Social House dans merkezi'nde hem kendi oluşturduğu dans stili Dancehall Funk'ı hem de merak edilenleri yapacağı workshop ile danseverler ile paylaşacak.

"LORENZO HANNA'YI AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

İstanbul maslak'ta dans eğitimlerinin verildiği Havana Social House'da gerçekleşecek bu workshop için çok mutlu olduklarını ifade eden Havana Social House işletmecisi Doğa "eğitimlere gelecek olan misafirlerimizin Lorenzo Hanna'nın dansından ve felsefesinden faydalanması ve dansa dair birçok yeni bakış açısı göstermesi 3 günlük bir kamp organize ettik. Bu sayede kendini geliştirmek isteyen tüm dans severler bu deneyime ortak olma fırsatı yakalayabileceklerdir diye konuştu. Selçuk ayrıca; yurt dışına çıkıp doğru kişilerden dans dersleri almanın lojistik zorluklarının yanı sıra masraflarının oldukça yüksek olması, ülkemizdeki dans severlerin yurt dışında kaliteli eğitim alma zorluğu yaşamalarına sebep oluyor. Havana Social House olarak biz de kendisini bu nedenle tekrar İstanbul'a davet ettik dedi".


İstanbul, Selçuk, Havana, Güncel

Kaynak: Bültenler

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