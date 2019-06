Dansçılar yarışacak, seyirciler oylayacak

İSTANBUL(AA) - İzleyicinin jüri olarak dansçıları oyladığı yarışma; Red Bull Dance Your Style 7 Temmuz Pazar günü İzmir Karantina Parkı'nda gerçekleştirilecekRed Bull'dan yapılan açıklamaya göre Breaking, hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinin sergileneceği yarışmada kadın ve erkek dansçılar, birer dakikalık performansları ile dans pistine meydan okuyacak. 16 finalist piste çıktıkları anda çıkan şarkıya uygun olarak dans ederek teke tek mücadele verecek. Yarışın birincisini ise, seyirci oyları belirleyecek.Red Bull Dance Your Style boyunca Shakira 'dan Rihanna 'ya dünyaca ünlü pek çok ismin hit parçaları çalınacak ve seyirciler de bulundukları yerden dansçılara eşlik ederek yarışmanın heyecanına ortak olacak. Geçen yıl Türkiye 'de ilk kez Antalya 'da düzenlenen etkinlikte jüri oylarıyla birinci olan isim Can Tohma olmuştu.30'dan fazla ülkede, 50 ayrı noktada düzenlenen Red Bull Dance Your Style'ın, bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan dünya finali ise Fransa 'nın başkenti Paris 'te 12 Ekim tarihinde düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından en başarılı dansçıları bir araya getirecek olan bu benzersiz yarışmada Türkiye'yi temsil etmek isteyen dansçılar kozlarını paylaşacak.