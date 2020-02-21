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"Dansın Ustaları" prömiyeri yoğun ilgi gördü

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu'nun (MDTist) yeni gösterisi "Dansın Ustaları", prömiyer gösteriminde sanatseverlerle buluştu.

21.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:06
Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu'nun (MDTist) yeni gösterisi "Dansın Ustaları", prömiyer gösteriminde sanatseverlerle buluştu.
Klasik baleden çağdaş dans anlayışına kadar farklı tarzlara sahip koreografların bir araya geldiği gösteri, Süleyman Seba Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelendi.
Gösteride, Mehmet Balkan'ın Tokyo Balesi için yaptığı "Siyah ve Beyaz" eserinin bir uyarlaması, Uğur Seyrek'in çeşitli devlet balelerinde oynamış "Kimlikler" ve "Kurban" adlı iki modern bale eseri, Aydın Teker'in çizgi dışı üslubunu yansıtan "Stkh" ile Beyhan Murphy'nin "Güldestan" eserinden "Cafe de Nar" bölümü yer aldı.
Yoğun ilgi gören gösteri, 26 Şubat ile 4 Mart'ta yeniden sahnelenecek.

Beşiktaş, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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