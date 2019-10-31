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Dansözlerle eğlenen Babel, Donk ve Lemina'ya ceza verilmeyecek

Galatasaray'da Real Madrid ve Beşiktaş mağlubiyetleri sonrasında Babel, Donk ve Lemina'nın dansözlerle dans ettiği eğlence görüntüleri olay yaratmıştı. Sarı kırmızılı ekipte oyunculara herhangi bir ceza verilmeyecek.

31.10.2019 11:14

Babel, Donk ve Lemina'nın bir doğum günü partisinde eğlenmeleri, kötü gidişata üzülen taraftarların bir kısmını sinirlendirdi. İkiye ayrılan görüşlerde bazı taraftarlar oyuncuların ceza almasını isterken, bazıları ise futbolcuların özel hayatına karışamayacakları yönünde görüş belirtti.

HERHANGİ BİR CEZA VERİLMEYECEK

Habertürk'ün haberine göre; Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasından rahatsızlık duysa da yönetimin ve teknik heyetin oyuncular üzerinde bir yaptırım uygulanmayacağı ortaya çıktı.

Pazar gecesi oynanan ve kaybedilen Beşiktaş derbisinden 2 gün sonra (Salı akşamı) arkadaşlarının doğum günü partisine katılan oyuncuların, herhangi bir şekilde profesyonellik dışı davranış sergilemedikleri kaydedildi.

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Dansözlerle eğlenen Babel, Donk ve Lemina'ya ceza verilmeyecek

Beşiktaş, Babel, Spor


YORUMLAR (14)
H:T:Babel iş Başında :D
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KSK Lİ MESUT:O değilde, açlıktan ağzı kokan tipler, gelmişler burada lüks hayat süren, üç kuruş etmeyecek tipleri savunuyorlar ya, bende buna tutuluyorum iyimi...
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DELİ AMA DAHİ:siz anca kababci suloyla uğraşin divan restoranla uğraşin başka işiniz yok
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M.ÇEK:Sahada işini yapıyorsa dansözlerle de eğlenebilir. Sahada işini yapıyorsa!!!!
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LAZURİNENAA53:Ben anlamıyorum bu yorum yapan insanları gerçekten çok komiksiniz adamın özğürlük alanına karışamazsınız istediğini yapar size ne bundan bu adamların kimseye açıklama yapma zorunluluğu yok onlarda eğlenmeye gezmeye hakları var herkes özğür onları yerinize koyun öyle yorum yapın lütfen boş konuşan çok
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TÜRK:Tabi yemedi ceza vermek. Türk futbolcular olsa en ağır cezayı vermiştiniz kadro dışı.
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POYRAZ49:İnsanların özel hayatlarına bu müdale değil mi?
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CEVAP:Ceza almadılarsa bu kafayla daha çok oynarlar. Sonra da GS ağlamasın takım niye böyle diye.
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MEMET33:ONLARA MİLYON EURO VERİN TABİKİ TARAFTARIZ ÇEKERİZ CEFA, CEZAYIDA BİZE YAZIN. FATİH TERİM BİTMİŞ MAALESEF.
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GADDAR:BEN DE İDAM EDİLECEKLER SANDIM , ÇOK KORKTUM !!!
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