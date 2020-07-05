Dansözlü iş yeri açılışında koronavirüs unutuldu

Dansözlü iş yeri açılışında koronavirüs unutulduBURSA'da sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı iş yeri açılışında davul zurna çalıp, dansöz oynattılar.

05.07.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:13
Dansözlü iş yeri açılışında koronavirüs unutuldu
BURSA'da sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı iş yeri açılışında davul zurna çalıp, dansöz oynattılar. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki bir çanta dükkanının açılış töreninde davul zurna çalınıp, dansöz oynatıldı. Dansözü görüp, müziğin sesini duyan çevredeki vatandaşlar ise iş yeri önünde kalabalık oluşturdu. Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı o görüntüler ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
SAĞLIK BAKANI KOCA BURSALILARI UYARMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önceki gün Bursa'da yapılan bir sokak düğününde sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayılmasının kaygı verici olduğunu belirtmiş, kentteki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekmişti.
Ancak Bakan Koca'nın bu paylaşımından sonra da Bursa'da manzara değişmedi. Merkez Yıldırım ilçesinde yapılan bir sokak düğününde sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı. Davetlilerin el ele tutuşup oynadığı görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Dansözlü iş yeri açılışında koronavirüs unutuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Yıldırım, Bursa, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Dansözlü iş yeri açılışında koronavirüs unutuldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:39: Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 yıl içinde hizmete açılacak (2) - Haber 15:39: Sıracevizler'e Sosyal Yaşam Merkezi - Haber 15:38: Pazara bu kez tezgah yerine düğün masası kuruldu - Haber 15:37: Güneşin altında 40 derece sıcakta ehliyet imtihanı - Haber 15:37: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz yıl yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik enerjisi üretiminde... - Haber 15:11: Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım - Ekonomi 14:51: Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı - Haber 14:29: ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın - Haberler 13:45: Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi - Spor 13:27: İBB'nin Fatih'in portresini almasına CHP'den tepki: Kendi belediyemiz ama çok yanlış - Haber