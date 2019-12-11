Haberler » Güncel » 'DAP Eylem Planı' hazırlık çalışmaları başladı - Haber

"DAP Eylem Planı" hazırlık çalışmaları başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı"na bağlı Kalkınma Ajansları temsilcileri ile DAP İdaresi uzmanları yeni hazırlanacak olan "DAP Eylem Planı" için bir araya geldi.

11.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:48
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı"na bağlı Kalkınma Ajansları temsilcileri ile DAP İdaresi uzmanları yeni hazırlanacak olan "DAP Eylem Planı" için bir araya geldi.
DAP İdaresi toplantı Salonu'nda gerçekleşen yeni hazırlık çalışmalarıyla ilgili toplantıya katılan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, burada yaptığı konuşmada, 2021-2023 yıllarını kapsayacak eylem planının 15 şehri kapsadığını söyledi.
Demir, planın amacının mevcut potansiyeli ortaya çıkarmak ve bölgeye özgü farklı nitelikte politikalar geliştirmek olduğunu aktardı.
Eylem planıyla bölge illerinde ekonomik büyüme, sosyal gelişmeyle birlikte istihdam artışı sağlanacağını ifade eden Demir, "Başarıyla sonuçlanan ilk eylem planının ardından yeni hazırlanacak eylem planının başta tarım olmak üzere, turizm, ulaştırma, lojistik ve ticaret alanlarında önemli potansiyele sahip olan bölgede ekonomik büyümeye, istihdam artışına, sosyal gelişmeye ve vatandaşların refahına vesile olacak." dedi.
Toplantıya, DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)'dan temsilciler ve DAP İdaresi çalışanları katıldı.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:09 Eski TBMM Başkanı Kahraman'a Uşak Üniversitesinden fahri doktora - Haber
18:07 Şırnak Valisi Pehlivan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
18:04 Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı - Haber
18:04 Geç fark edilen "tekrar çalışma" nedeniyle emekliden istenen faize "hak ihlali" kararı - Haber
18:04 Kocaeli'de iş yerini basan silahlı şüpheliyi polis ikna etti - Haber
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Haber
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Haber
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Haber
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
11.12.2019 18:10:35