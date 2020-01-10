Haberler » Güncel » DAP ile DAKA arasında 'Meyvecilik' protokolü - Haber

DAP ile DAKA arasında 'Meyvecilik' protokolü

Bölgenin sahip olduğu meyvecilik kapasitesini daha etkin ve verimli kullanmak amacıyla, DAP İdaresi ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) arasında protokol imzalandı.

10.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:17DAP ile DAKA arasında 'Meyvecilik' protokolü
Bölgenin sahip olduğu meyvecilik kapasitesini daha etkin ve verimli kullanmak amacıyla, DAP İdaresi ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) arasında protokol imzalandı.

DAP İdaresi toplantı salonunda gerçekleşen ve proje tutarı 1 milyon 500 bin lira olan protokolü DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ile DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray imzaladı.

Van Gölü havzasında uygulanacak güdümlü projenin protokol imza töreninde konuşan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeye çalıştıklarını ve İdare olarak bölgede meyveciliğin gelişmesini arzu ettiklerini ve söz konusu projeleri destekleyerek, meyvecilikte üretim ve verimliliği artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Havzanın meyvecilik potansiyeline dikkat çeken Başkan Demir, proje kapsamında modern meyve bahçeleri oluşturmak için DAKA ile işbirliği içerisinde çalışacaklarını söyledi. Demir, "Bu alanda yapacağımız yatırımlar meyveciliğin profesyonel ve modern anlamda yapılmasına vesile olacaktır. İmzaladığımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise, protokol kapsamında yüzde 70 hibe ile kapama meyve bahçeleri kurulacağını belirterek, "Üreterek hep birlikte bölgenin kalkınmasını gerçekleştireceğiz. Üretimin önündeki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Van Gölü, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:26  Sedanur davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis - Haber
12:26  Kocasinan Akademi 33 bin 289 kişiye eğitim verdi - Haber
12:26  Iğdır'da ayağında kırık tespit edilen tavşana cerrahi müdahale - Haber
12:21  Kanadalılar, uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşları için mum yaktı - Haber
12:21  Vali Nayir, gazetecilerle buluştu - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
08:19  Şaka olsun diye yeğeniyle ölüm videosu çekti, şaka videosundaki gibi can verdi - Haber
10.01.2020 12:32:49