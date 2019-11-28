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DAP'tan ek projelere 36 milyon lira daha

2019 yılında DAP İdaresi tarafından desteklenecek olan 124 projeye ilaveten uygulayıcı kuruluşlar ile 12 adet yeni projeler için de protokol imzalandı.

28.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:33DAP'tan ek projelere 36 milyon lira daha
2019 yılında DAP İdaresi tarafından desteklenecek olan 124 projeye ilaveten uygulayıcı kuruluşlar ile 12 adet yeni projeler için de protokol imzalandı.

DAP İdaresi tarafından 12 projeye aktarılacak 36 milyon 150 bin lira kaynakla, 2019 yılında desteklenecek toplam proje sayısı 136'ya çıkmış olacak ve çeşitli başlıklardan oluşan projelere toplam 115 milyon 350 bin lira sermaye transferine ilişkin ödenek tahsis edilecek.

DAP İdaresi toplantı salonunda gerçekleşen ve gün boyu devam eden imza törenine, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut, Belediye Başkanı Nasrullah Tanğlay, Kaymakamı Tunahan Çil, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Öncel, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, Ahlat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Veysel Gündoğan ile diğer uygulayıcı kuruluşların yetkilileri katıldı.

Projeler, 'Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama', 'DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi', 'Güneş Enerjisini Destekleme' ve ilk defa 2019 yılında desteklenecek olan 'Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi' projelerinden oluşuyor.

Ağrı, Bingöl, Bitlis ve Muş illerini kapsayan protokol kapsamında, 2 adet tarımsal sulama projesine 5 milyon 750 bin lira, 3 adet DAP Semt Kütüphanesi için 900 bin lira, 3 adet Güneş Enerji Sistemi (GES) Santrali için 10 milyon lira ve 4 adet Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Projesi için 19 milyon 500 bin lira kaynak aktarılacak.

Demir: "12 Projeye 36 milyon lira kaynak aktaracağız"

Protokol imza töreninde konuşan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, desteklenecek projelerin önemine vurgu yaptı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, 2019 yılında da uygulayıcı kuruluşların projelerine sermaye transferi yoluyla para aktaracaklarını belirten Başkan Demir, toplam 12 adet proje için 36 milyon lira ödenek ayırdıklarını ve 2019 yılında ilk defa Ağrı, Bingöl, Bitlis ve Muş illerinde 'Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Projesi'ne destek sağlayacaklarını söyledi.

Önceki yıllarda desteklenen projelerin başarıyla uygulandığına dikkat çeken Başkan Demir, 15 DAP ilinde, en çok ihtiyaç olan projelerin desteklenmesine özen gösterdiklerini ifade ederek, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda projelerin desteklendiğini ve imzalanan protokollerin bölgenin kalkınması yönünde hayırlı olmasını diledi. - ERZURUM

Adilcevaz, Bitlis, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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