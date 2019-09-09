DAP ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere tarım desteği

Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi ve DAP Bölge Kalkınma idaresi işbirliğinde yürütülen proje sayesinde çiftçilere destek olmak için kurulan tarım makineleri filosunun hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılık sektörlerine model teşkil edecek katkılar sunmaya devam ettiği belirtilerek, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile yürütülen proje kapsamında son model bir tarım makineleri filosu kurulduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinin bu filo ile Erzurumlu çiftçilere hizmet vermeye başladığı anlatılan açıklamada, 10 çift sıralı silaj makinesı ve 20 silaj taşıma römorkundan oluşan filonun belediyeye bağlı Beyaz Masa'ya başvuruda bulunan tüm çiftçilerin hizmetine sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Çiftçilerimize her türlü desteği vereceğimizi söylerken, farazi konuşmuyorduk. Ne söylediysek yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile yaptıkları proje ile oluşturdukları filodaki tarım makinelerini çiftçilere tahsis ettiklerini anlatan Sekmen, şunları kaydetti:

"Hasat kaldırma çalışmalarını tamamlayan çiftçilerin silajlık yem ihtiyaçlarını temin ettikleri süre zarfında araç-gereç sıkıntısı çekiyordu. Bu sorunu tespit eder etmez kollarımızı sıvadık ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ortak bir projeye imzamızı attık. Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz tarım makineleri filosunu son model silaj makineleri ve römorklarla donattık.Çiftçilerin silaj makinesi ve römork ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirdiğimiz proje, üreticiye hem zaman hem iş gücü ve hem de maliyetten kazandırdı."

Sekmen, tarım makinelerine ihtiyaç duyan çiftçilerin Beyaz Masa'ya başvurmasını istedi.

Kaynak: AA