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Daphne Caruana Galizia - Malta'da gazeteci suikastı soruşturmasındaki son gelişmeler hükümette...

Başbakan Joseph Muscat'ın özel kalem müdürü Keith Schembri ile Turizm Bakanı Konrad Mizzi istifa etti.

26.11.2019 20:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:40Daphne Caruana Galizia - Malta'da gazeteci suikastı soruşturmasındaki son gelişmeler hükümette...

Malta'da araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın yolsuzlukla ilgili haberleri sonrası 2017'de bir suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yaşanan son gelişmeler üzerine hükümette krize neden oldu. Başbakan Joseph Muscat'ın özel kalem müdürü Keith Schembri ile Turizm Bakanı Konrad Mizzi istifa etti. Bakanı Chris Cardona soruşturma sonuçlanıncaya dek görevinden çekildiğini açıkladı.

Keith Schembri'nin cinayet soruşturmasında ifade vermek karakola götürüldüğü, inceleme amacıyla konutlarından birine polislerin girdiği bildirildi.

Konrad Mizzi, "ülkedeki siyasi, olağanüstü ve genel durum nedeniyle" istifa ettiğini açıkladı, "Suç teşkil edecek yanlış bir şey yapmadım" dedi.

Chris Cardona ise "süren soruşturmalar ve yasal işlemler sonuçlanıncaya dek, hemen geçerli olacak şekilde geçici olarak görevinden çekildiğini" açıkladı. Cardona, Galizia davasıyla kesinlikle bağlantısı olmadığını ancak polisin bazı açıklamalar istemesi üzerine, kamu yararı için bu adımı atma ihtiyacı duyduğunu belirtti.

Bugün Parlamento'ya girişi sırasında muhalefet partilerinin milletvekilleri Başbakan Joseph Muscat'a hitaben "Mafya" diye bağırdı. Parlamento binası dışında protesto gösterileri düzenlendi.

Araştırmacı gazeteci Galizia, blog yazılarında Schembri ve Mizzi'yi yolsuzlukla suçlamış ancak iki siyasetçi de iddiaları reddetmişti.

53 yaşındaki Galizia, 16 Ekim 2017'de Mosta kenti yakınlarındaki evinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra, aracına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.





Soruşturma yoğunlaştı

Maltalı iş adamı Yorgen Fenech'in suikastla bağlantılı olarak geçen hafta tutuklanmasının ardından soruşturma yeniden yoğunluk kazandı.

Kısa süre önce aile şirketinden istifa eden ve lüks yatıyla Malta'dan ayrılırken yakalanan Fenech'in, Schembri ile iş bağlantıları olduğu iddia ediliyor.

Ölümünden kısa bir süre önce Galizia'ya sızdırılan belgeler, hükümetin Schembri'nin sahibi olduğu enerji şirketi Electrogas'a büyük bir enerji santralinin işletmesini verdiğini gösteriyordu.

Cinayete için aracı olduğu iddia edilen Melvin Theuma geçen hafta Cumhurbaşkanı'nın kararıyla affedilmişti.

Theuma, suikast sonrası tutuklanan 5 kişiden biriydi.

Başbakan Muscat ise Parlamento'da yaptığı açıklamada, cinayet hakkında bilgi vermesi karşılığında Theuma'ya dokunulmazlık verildiğini söylemişti.





Galizia, Başbakan Muscat ve eşini de Panama Belgeleri skandalına karışmakla suçlamıştı.

İki istifanın ardından kendisinin de istifayı düşünüp düşünmediği yönündeki bir soruya Muscat, "Yeniden seçimlere girmeyi düşünmediğimi daha önce de söylemiştim. İki dönemden fazla görev yapma niyetim yok. Şimdi benim görevim, bu karmaşık dönemi en iyi şekilde atlatmamızı sağlamak. Davayla ilgili kişilerin sorgulanması ile bu iş sona erdiğinde ben de görevimi gözden geçireceğim" diye yanıt verdi.

Muscat, "Cinayetle benim aramda herhangi bir bağlantı kurulması halinde kesinlikle istifa ederim" diye konuştu.


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