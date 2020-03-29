Dar alanda yaşama konusunda tecrübeli astronottan evde kalanlara tavsiyeler

Koronavirüsün dünyayı kasıp kavurduğu, yüz milyonlarca insanın, ülke yönetimlerinin aldığı korunma tedbirleri kapsamında evlerine 'hapsolduğu' bir ortamda dar alanlarda yaşama konusunda en tecrübeli kişiler olan astronotlar tavsiyelerini euronews'e paylaştı.SpaceConnectsUs programına katılan NASA Astronotu Tim Peake, şöyle konuştu Açıklaması

Kaynak: Euronews.com