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Dar alanda yaşama konusunda tecrübeli astronottan evde kalanlara tavsiyeler

Avrupa Uzay Ajansı ve ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nda çalışan astronotlar, dar alanda nasıl birlikte yaşanması gerektiğine dair tecrübelerini paylaştıView on euronews.

29.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:30
Avrupa Uzay Ajansı ve ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nda çalışan astronotlar, dar alanda nasıl birlikte yaşanması gerektiğine dair tecrübelerini paylaştıView on euronews Dar alanda yaşama konusunda tecrübeli astronottan evde kalanlara tavsiyeler

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Uzay Ajansı, Dünya

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