Dar Elbise Filmi

Paris’te yaşayan moda tasarımcısı Lisa, yeni kreasyonu için sıradışı bir defile düzenlemek için Türkiye’deki arkadaşı Helin ile görüşmektedir. Helin defileyi gerçekleştirmek için genç ve güzel modeller bulma arayışına geçer. Ama başta en istekli görünen Gule dahil tüm genç kadınlar, ilerleyen süreç içinde babaların, ağabeylerin, kardeşlerin, yani erkeklerin baskıları yüzünden defileye katılma konusunda çekimser kalırlar.Yönetmen:
Hiner SaleemSenaryo:
Hiner Saleem, Véronique Wüthrich Oyuncular:
Tuba Büyüküstün, Caner Cindoruk, Hazar Ergüçlü, Cemre Ebuzziya, Canan Ergüder, İnanç Konukçu, Menderes Samancılar, Véronique Wüthrich , Devrim YakutFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Tight DressYapımcı Firma:
IFP Istanbul Film ProductionsYapım Yılı:
2016Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
81 dk.Dağıtıcı Firma:
IFP Istanbul Film ProductionsVizyon Tarihi:
01.01.2070 Dar Elbise Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.