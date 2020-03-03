Dar Elbise Filmi

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Paris’te yaşayan moda tasarımcısı Lisa, yeni kreasyonu için sıradışı bir defile düzenlemek için Türkiye’deki arkadaşı Helin ile görüşmektedir. Helin defileyi gerçekleştirmek için genç ve güzel modeller bulma arayışına geçer. Ama başta en istekli görünen Gule dahil tüm genç kadınlar, ilerleyen süreç içinde babaların, ağabeylerin, kardeşlerin, yani erkeklerin baskıları yüzünden defileye katılma konusunda çekimser kalırlar.Hiner SaleemHiner Saleem, Véronique WüthrichTuba Büyüküstün, Caner Cindoruk, Hazar Ergüçlü, Cemre Ebuzziya, Canan Ergüder, İnanç Konukçu, Menderes Samancılar, Véronique Wüthrich , Devrim YakutDramaTight DressIFP Istanbul Film Productions2016TürkiyeTürkçe81 dk.IFP Istanbul Film Productions01.01.2070