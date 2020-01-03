Haberler » Güncel » Dar gelirli ailelere kömür desteği - Haber

Dar gelirli ailelere kömür desteği

Burdur Belediyesi bu yıl 300 ton kömürü ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.

03.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:11 Dar gelirli ailelere kömür desteği
Belediyesi bu yıl 300 ton kömürü ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.

Burdur Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile sosyal yardımlaşma çalışmalarına kış aylarında da devam ediyor. Şehir merkezinde bulunan 35 mahallede, mahalle muhtarlarınca tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere, Burdur Belediyesi ekipleri kamyonetlere yüklediği kömürleri ailelerin evlerine kadar götürüyor. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Kömür yardımı için dar gelirli ihtiyaç sahibi aileleri mahalle muhtarlarımız aracılığı ile tespit ettik. Toplamda 35 mahallede tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailemize 300 ton kömürü belediye ekimlerimiz evlerine kadar götürüp teslim ediyorlar" ifadelerinde bulundu.

Ercengiz, Burdur Belediyesince gerçekleştirilen kömür yardımının bir ailenin ısınma ihtiyacını uzun süre karşılayabileceğini, Burdur Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini kaydetti. - BURDUR

Burdur, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:36   İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD'den uygun bir zaman ve mekanda sert bir intikam... - Haber
18:35   Borsa haftayı düşüşle tamamladı - Haber
18:34   Karda mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü kurtarıldı - Haber
18:34   Ürdün Kraliyet Havayolları Amman-Bağdat uçuşlarını durdurdu - Haber
18:29   Marmaraereğlisi'nde deniz yaklaşık 30 metre çekildi - Haber
18:26   Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Haber
18:01   İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
3.01.2020 18:37:46